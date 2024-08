Oggi 21 agosto riunione in prefettura su recenti fatti di violenza verificati a Marsala

Questa mattina, 21 agosto, si terrà in Prefettura a Trapani una riunione del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. E’ stato convocato con carattere d’urgenza dal Prefetto Daniela Lupo a seguito dei recenti episodi di violenza che si sono verificati a Marsala nella zona della Movida e più specificatamente in pieno centro storico.

“Desidero ringraziare (e lo farò personalmente domani a palazzo del Governo) il Prefetto Daniela Lupo per la grande sensibilità dimostrata con la convocazione del Comitato deputato a esaminare e porre in essere iniziative a tutela della Sicurezza pubblica nella nostra Città – precisa il Sindaco Grillo– L’intento è quello di evitare che incresciosi episodi come quello dello scorso fine settimana abbiano a ripetersi”.

Il Sindaco sarà presente in Prefettura assieme all’Assessore Maria Donatella Ingardia e al Comandante della Polizia Municipale Vincenzo Menfi.