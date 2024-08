Ferragosto (e anche dopo) previste temperature roventi

La Sicilia sta vivendo una delle settimane più calde dell’anno, con un’onda di calore che continuerà a dettare legge durante i giorni di Ferragosto. Secondo le previsioni, l’anticiclone nordafricano influenzerà fortemente le condizioni meteorologiche dell’isola, portando temperature massime che potrebbero facilmente superare i 40 gradi in alcune aree.

In particolare, l’allerta della Protezione Civile segnala che la colonnina di mercurio salirà vertiginosamente nelle province del Trapanese e del Palermitano, con punte di 40°C. Anche altre province siciliane, come l’Agrigentino, non saranno risparmiate, con previsioni di massime estreme che potrebbero impattare significativamente sulla vita quotidiana e sulla salute pubblica.

Le correnti calde provenienti dal nord Africa intensificheranno il caldo, specialmente nelle zone interne e montuose dell’isola. Gli esperti consigliano prudenza, invitando i residenti e i turisti a limitare l’esposizione diretta al sole nelle ore più calde del giorno, aumentare l’assunzione di liquidi e seguire attentamente i bollettini meteo aggiornati.