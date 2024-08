Marsala: al Circolo Velico Massimiliano Coppola presenta il libro “Nerone Spa”

Si terrà martedì 6 agosto alle ore 19 al Circolo Velico di Marsala la presentazione del libro “Nerone Spa: La vera storia dell’incenerimento dei rifiuti partendo dal caso Roma: soluzione o grande bluff?” di Massimiliano Coppola, marsalese, residente a Roma, laureato in Ingegneria Civile e Coordinamento delle attività di protezione civile, insignito nel 2021 del titolo di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Il libro è incentrato sull’ipotesi dell’incenerimento dei rifiuti come grande bluff, dietro al quale si nasconde un business che poco ha a che vedere con la risoluzione delle problematiche dei rifiuti. Un libro che, partendo dall’esperienza di Roma, racconta in modo semplice e comprensibile a tutti, le lotte che i cittadini si trovano ad affrontare contro le multinazionali dell’incenerimento e, molto spesso, anche contro le amministrazioni cittadine che invece di tutelare ambiente e salute, si lasciano affascinare dai “termovalorizzatori”: impianti che nascondono al loro interno una fornace che brucia rifiuti di ogni genere, precludendo la possibilità di recuperare i materiali che li compongono. Coppola ha collaborato con Legambiente e l’Osservatorio Nazionale Ambiente e Legalità nella redazione del Rapporto Ecomafia 2021 “Le storie e i numeri della criminalità ambientale in Italia” e con il Comando Gruppo Nucleo Forestale di Roma, con il Gruppo IX e Nucleo Ambiente e Decoro della Polizia Locale di Roma Capitale e con numerose Associazioni e Comitati sulle tematiche ambientali.

L’evento è organizzato dalla Peralta Production srls in collaborazione con la rivista culturale on line Loft Cultura.

L’autore converserà con Andreana Patti e Jana Cardinale.