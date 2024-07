E’ inquietante la scoperta fatta dagli inquirenti sulla pistola trovata nel box di Giuseppe Di Giorgi in uso a Messina Denaro in via Castelvetrano a Mazara. La pistola ha la stessa matricola di quella detenuta da un carabiniere in servizio alla Dia di Trapani e che ha dato la caccia al latitante. La pistola con 50 munizioni è perfettamente funzionante, era nascosta in un armadio tra i vestiti, l’indagato ha raccontato di averla trovato per strada. Sono in corso indagini per stabilire perché è stato scelto proprio quel numero di matricola. E’ probabile che per la falsificazione sia stata usata l’arma “originale”?