Vela, la marsalese Giulia Schio e Sofia Giunchiglia campionesse mondiali juniores

Un grande risultato per Marsala ai Campionati Mondiali Juniores 49er FX di vela. La marsalese Giulia Schio, assieme alla compagna Sofia Giunchiglia, hanno vinto il Campionato del mondo della disciplina olimpica che si è disputato a Vilagarcia de Arousa, in Spagna. Il duo delle Sicilian Blondies, questo è il nome del loro account su Instagram, ha vinto il Mondiale dello skiff olimpico femminile superando le tedesche nell’ultima regata, salendo così sul gradino più alto del podio nella competizione che l’anno scorso le aveva viste piazzarsi seconde, mentre nel 2022 erano arrivate diciottesime.

E grande è l’orgoglio del Circolo Velico Sferracavallo, che le ha viste crescere sotto la guida del coach Lorenzo Bianchini, e dove adesso torneranno con al collo la medaglia d’oro mondiale. “Siamo molto felici del risultato che era l’obiettivo primario della stagione”, dicono Sofia Giunchiglia e Giulia Schio, da dicembre entrate a far parte del gruppo sportivo delle Fiamme Gialle, parlando di “… un riconoscimento frutto dei tanti allenamenti ma anche dell’affiancamento alla squadra olimpica che ci ha permesso di ottenere questo risultato nel migliore dei modi”. “È stata una bellissima settimana con condizioni diverse che ci hanno impegnate in prove dure e anche molto tecniche – aggiungono – Per la prima volta nella nostra carriera sportiva abbiamo disputato tutte le prove previste. Adesso ci attendono i campionati italiani e quindi continueremo ad allenarci e a rimanere concentrate”. La Schio proviene dalla Società Canottieri Marsala dove si è formata.