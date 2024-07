Marsala: in Consiglio non c’è l’aria condizionata e i consiglieri… fanno da sè

Durante le sedute del Consiglio comunale di Marsala che seguiamo da tantissimi anni, se ne erano viste già di tutti i colori. Ricordiamo un Pinocchio di tanti anni fa o quando l’Amministrazione guidata dall’allora sindaco Renzo Carini, fu protagonista di una dimostrazione pubblica andando ad occupare con tanto di camper la zona della Colmata.

Ciò che è accaduto nella seduta di martedì 16 luglio, crediamo, abbia, almeno per adesso, dell’unicità. Da settimane l’Aula consiliare è priva di aria condizionata, molte le lamentele e il caldo è asfissiante. Visto il protrarsi di questa situazione, alcuni consiglieri comunali hanno iniziato il cosiddetto ‘fai da te’. Ha aperto le danze Flavio Coppola, per la verità uno dei più attivi a Sala delle Lapidi, che si è portato dietro un ventilatore di discrete proporzioni, lo ha attaccato con lo scotch davanti la sua postazione e si è rinfrescato ‘ad personam’. Con un mini ventilatorino portatile si è attrezzata la consigliera Vanessa Titone, mentre – ma non siamo riusciti a capire chi lo ha portato – dietro la postazione della sinistra, è spuntato un ventilatore a piantana, anche questo trasportato direttamente da casa da qualche esponente politico.