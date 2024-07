Torna Hiera Beat, il ferragosto di Marettimo

La notte del 14 agosto Marettimo risuonerà della musica di Hiera Beat, l’evento dedicato all’isola, ai suoi tramonti, alla musica e al divertimento, ma soprattutto a quanti hanno deciso di trascorrere il Ferragosto sulla più lontana delle Egadi. Non è la prima volta che la musica Hiera Beat risuona per le vie di Marettimo, ma sono ormai passati otto anni dall’ultima edizione. Dopo quelle del 2015 e il 2016, per vicissitudini varie, l’organizzazione dell’evento è stata sospesa e, complice anche Covid, riprenderà solo quest’anno.

Ed è proprio questo che rende l’evento così speciale. “Le prime due edizioni ebbero un successo clamoroso, rapportato ai numeri dell’isola” – racconta il dj Alfredo Li Voti che animerà l’evento insieme a Vincenzo Mazzara e Valerio Vox, entrambi, come lui, speaker di Radio 102, media partner dell’evento. “Ci siamo stupiti nello scoprire che la gente si ricordava dell’evento. – aggiunge Li Voti – Ho caricato sulla mia pagina social personale un video promozionale e ha avuto subito un boom di condivisioni. Questo ci fa ben sperare sulla riuscita dell’edizione 2024”. Hiera Beat torna in una formula diversa dalle precedenti edizioni: non due, ma una sola serata. Si comincerà già nel pomeriggio con tre dj set dislocati nei punti principali dell’isola. La sera, a partire dalle 22.00, si continuerà poi a ballare presso lo Scalo Nuovo, dove residenti e ospiti potranno festeggiare insieme il Ferragosto. Qui sarà allestito un moderno palco che promette di stupire con effetti speciali.

L’evento è realizzato con il patrocinio del Comune di Favignana e si avvale del supporto di Raneri Service. “Hiera Beat è totalmente gratuito. Suggeriamo tuttavia a chi volesse partecipare di provvedere per tempo al trasporto e al pernottamento” – conclude Li Voti.