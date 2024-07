Colpita da malore mentre era in mare, deceduta una 70enne marsalese

Una donna di 70 anni è deceduta in seguito a un malore, mentre si trovava in acqua, lungo il litorale di contrada Spagnola. La donna è stata notata da altri bagnanti, che inizialmente pensavano stesse nuotando. Dopo un po’, qualcuno si è reso conto che, in realtà, il corpo della donna galleggiava, ormai senza vita. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 che hanno constatato il decesso della signora Celeste Maggio. La donna un’insegnante in pensione, era vedova da alcuni anni.