“Nelle campagne marsalesi odore di fumo e plastica bruciata la mattina”. A denunciarlo sono diversi cittadini, molti abitano nelle periferie e nelle campagne della Città. Ogni mattina aprendo le porte – o di notte col caldo lasciando le finestre aperte – vengono investiti da odori nauseabondi e non certo salutari di fumo nell’aria, come se qualcuno avesse dato fuoco nelle ore notturne, nonchè di plastica bruciata.

Gil il Circolo Legambiente Marsala-Petrosino aveva portato all’attenzione questo fenomeno, già mesi fa ma il ‘brutto’ vizio – oltre che un comportamento vietato per legge – non si è mai fermato. Qualcuno dovrebbe intervenire per far cessare i fuochi notturni, probabilmente anche di rifiuti, che rilasciano tossine non salubri per la salute delle persone, degli animali e delle falde acquifere.