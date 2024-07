Una veglia di preghiera per Oriana Bertolino a Marsala

Procede l’indagine per la morte di Oriana Bertolino, la 31enne marsalese che ha perso la vita in un incidente su un quad guidato da un suo compaesano, dopo una caduta sugli scogli del litorale di Gozo, a Malta, finendo in mare. La famiglia è corsa sull’isola per il riconoscimento del corpo, avvenuta nelle scorse ore, facendo già ritorno a Marsala. Alcune iniziative, familiari e amici, stanno portando avanti per onorare la memoria di Oriana. Prima fra tutti la raccolta fondi su Gofundme, poi l’appello della locale Oipa di dare in adozione dei gattini di cui la ragazza – presidente di un’associazione di pet therapy – si prendeva cura. Stasera un nuovo momento dedicato alla giovane pallavolista: alle ore 21 ci sarà un momento di preghiera, una veglia nella Parrocchia Maria SS. Madre della Chiesa di contrada Ciancio, durante la quale le offerte raccolte andranno alla famiglia di Giusy Fontana, la mamma, per sostenere i costi del trasporto della salma da Malta – in cui si svolgerà l’autopsia – a Marsala.