Marsala: una siringa in ‘mostra’ sul muro del Fossato Punico

Di quanto la sicurezza in Città sia in pericolo, ne abbiamo parlato più volte. Anche in un articolo relativamente al progetto di aumentare la video-sorveglianza a Marsala. Ma è anche allarme siringhe in centro, ancora una volta. Più volte cittadini hanno segnalato la presenza di siringhe vicino ai palazzi, ai garage tra le zone di via Amendola e alcune vie limitrofe alla via Mazzini, ma quello che stamattina si è presentato nel muretto del Fossato Punico – dove si trova Villa Gaia – è alquanto sconcertante: una siringa poggiata lì, in bella vista.

Considerato che dal marciapiede di via Amendola passano tutti, soprattutto bambini e che alcuni spesso si siedono nel muretto per riposarsi, la presenza di una siringa e di un cucchiaino da gelato vicino non promette di certo bene. D’altronde sappiamo che lo spaccio di stupefacenti, l’eroina e il crack sono in aumento.