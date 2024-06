Sicurezza città e servizi idrici, aumenterà la video-sorveglianza a Marsala

Affinchè la città sia più sicura per garantire i servizi necessari ai cittadini, occorre più video-sorveglianza. Questo ormai è noto. Il Ministero dell’Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza, per il tramite dell’Autorità di Gestione del Programma Operativo Complementare “Legalità” 2014-2020, ha inteso avviare una selezione di progettualità finalizzate all’acquisizione e messa in opera di sistemi tecnologici di presidio di aree urbane. Ci sono a disposizione 30 milioni di euro per i comuni del Sud e la richiesta deve essere presentata alla Prefettura di Trapani, per quanto concerne questa Provincia, che già nelle scorse settimane ha avviato dei tavoli di concertazione con le Pubbliche Amministrazioni. A Marsala è stato redatto un progetto di fattibilità tecnica ed economica relativa ad un impianto di videosorveglianza da installare in vari siti del territorio comunale per una spesa di 250mila euro di cui 175.493,73 euro per lavori.

Diversa la situazione sul fronte servizi idrici. Consideratolo stato di emergenza a causa della siccità in tutta la Regione e la vetusta condotta idrica della Città di Marsala, che già rende precario l’approvvigionamento della preziosa risorsa, il Comune intende salvaguardare i propri impianti con delle telecamere di video-sorveglianza. Giorni fa l’ennesimo furto di cavi elettrici e la manomissione dei quadri e delle centraline dei pozzi di Sinubio hanno portato ad un’altra seria problematica che pian piano si sta risolvendo. Ma è urgente provvedere ad un controllo e ad una maggiore sicurezza di tali impianti. Ciò lo si può fare solo con un sistema di allarme di nuova generazione con rilevatori di movimento in grado di segnalare la presenza eventuale di estranei. Con una determina dirigenziale, è stato nominato come responsabile unico del progetto il dottor Gaspare Zichittella del Servizio Idrico Integrato per l’affidamento del servizio di video-sorveglianza e come supporto al RUP, la dottoressa Paola Catalano. Con tale atto il RUP dovrà provvedere agli adempimenti per l’affidamento urgente.