Il Gruppo Musa in ricordo di Nicola Abate: “con il sorriso ci hai contaminati tutti”

Da poche ore Petrosino piange la scomparsa di Nicola Abate, di appena 40 anni. Nicola era molto apprezzato in città, lo testimoniano tutti gli amici e conoscenti che lo stanno ricordando in queste ore sui social. A rivolgergli un pensiero anche uno dei gruppi storici del carnevale di Petrosino, il Gruppo Musa. Ecco la nota:

L’associazione culturale Gruppa Musa, nella persona del suo presidente Bartolo Abrignani, del Consiglio e dell’assemblea, esprime sentito cordoglio per la perdita di Nicola Abate. Nicola è stato per noi prima di tutto un amico. Le competizioni per la realizzazione dei carri allegorici di Petrosino si sono nutrite della sua energia e della sua voglia di divertirsi, sempre nel rispetto dello spirito di sana competizione e di voglia di fare festa. Lo vogliamo ricordare così, con il sorriso sulle labbra e l’energia e la voglia di fare che ci ha contaminati tutti. Riposa in pace caro Nicola.