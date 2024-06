Petrosino piange Nicola Abate, figura storica del Carnevale morto a 40 anni

Questa mattina è venuto a mancare all’affetto di familiare e amici Nicola Abate, di appena 40 anni, dopo aver combattuto contro una dura malattia. Nicola era molto conosciuto a Marsala e in particolare a Petrosino, dove da oltre 6 anni organizzava la tradizionale festa del Carnevale, ricoprendo la carica di Presidente dell’Associazione “Attaccaticci” e vincendo numerosi premi in diverse edizioni. La malattia purtroppo lo aveva “rallentato”, ma non gli aveva tolto la voglia di vivere le ultime emozioni, le sue più grandi passioni e di dare tutto sé stesso nell’ultima edizione del carnevale. Proprio quest’anno infatti gli organizzatori del Carnevale petrosileno lo avevano premiato, sul palco dell’ultima serata, come riconoscimento di “persona speciale”, per la grande forza che ha dimostrato fino all’ultimo istante, con la passione e la voglia di realizzare una bella manifestazione per la cittadinanza, nonostante le sue condizioni di salute.

Gli amici e i membri dell’Associazione “Attaccaticci”, dichiarano: “Era questo il suo obiettivo, quando ripeteva agli amici “sarà la mia sfida contro il tempo”, consapevole forse che quello sarebbe stato il suo ultimo carnevale, ma che il suo ricordo sarebbe rimasto sempre vivo nei cuori di tutti. I membri dell’associazione e tutti i suoi amici lo ricordano come “un grande uomo, ricco di principi e amato da tutti. Una persona dalle mille risorse, che non si è mai arresa di fronte alle difficoltà. Per tutti coloro che hanno avuto l’onore di conoscerlo e frequentarlo, è stato un esempio di forza, coraggio, tenacia e determinazione”. Per chi volesse salutarlo, i funerali si terranno domani, venerdì 28 giugno, alle ore 18:00 presso la chiesa Maria SS Bambina.