Marsala: dopo le lamentele, disinfestazione in tutta la città

Programmata a Marsala la disinfestazione nei quartieri popolari e nel centro con inizio previsto oggi. Dopo diverse lamentele da parte dei cittadini e degli esercenti commerciali, che hanno segnalato la presenza di blatte e topi in giro per la Città, l’Assessorato all’Igiene urbana, diretto da Giacomo Tumbarello ha ordinato la derattizzazione e disinfestazione alla ditta incaricata di eseguire gli interventi. Si comincia oggi dal centro storico e urbano con la derattizzazione, per poi proseguire domani nei quartieri popolari di Sappusi, Amabilina e via Istria.

Il 2 e 3 luglio avrà luogo la disinfestazione dei pozzetti e della rete fognante nei quartieri e nel centro urbano, mentre il 4 e 5 luglio sarà effettuata la disinfestazione ambientale in tutto il territorio comunale. Altri due cicli di bonifica verranno poi effettuati i primi di agosto e nella metà di settembre. Sebbene tutti gli interventi saranno effettuati nel rispetto delle vigenti norme in materia, i residenti dovranno chiudere le finestre, non esporre all’aperto sostanze alimentari (incluse piantine aromatiche) o indumenti, e a prestare attenzione durante la disinfestazione che, a partire dalle ore 23, si protrarrà fino alle prime ore del mattino seguente. La ditta incaricata ha l’obbligo di apporre idonei cartelli informativi lungo le vie interessate al servizio, indicando giornate e orari degli interventi programmati.