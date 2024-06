Marsala: arriva l’estate e tornano blatte e topi in centro

Blatte, topi e ratti, insetti. Arriva l’estate e in Città si fanno nuovamente vedere ‘animali che vivono nelle fogne’. A Marsala puntualmente prima dell’estate si aggirano e si arrampicano nei muri, camminano vicino ai marciapiedi e in alcuni casi entrano nelle case o nelle attività commerciali. E’ necessario individuare, per una corretta disinfestazione da blatte, il periodo ideale, ovvero il termine della primavera. L’intervento di derattizzazione per i topi, deve essere necessariamente accompagnato da opere di prevenzione e profilassi in modo da porre le basi per impedire successive reinfestazioni.

Individuare il momento giusto per non fare proliferare questi animali, a partire dalle uova, è la soluzione migliore. In centro a Marsala ci sono diverse zone particolarmente più sensibili di altre, come via Sibilla, via Amendola, le vie che attraversano le principali strade del centro. Ma anche nelle campagne può proliferare qualcosa. E naturalmente non solo i cittadini ma anche gli esercenti commerciali lamentano questa problematica visto che blatte e topi possono entrare dentro un locale che lascia sempre le porte aperte.