Furto di cavi, l’erogazione dell’acqua a Marsala verso il ritorno alla normalità

Sembra che stia per terminare il ‘calvario’ dei marsalesi, almeno per quello che è accaduto nei giorni scorsi, circa l’erogazione dell’acqua nelle case. Ci siamo occupati alla mancanza della risorsa idrica relativamente al furto di cavi elettrici già nello scorso fine settimana quando, a seguito di un furto di impianti che attingono l’acqua nei pozzi di Sinubio, il Comune di Marsala si era visto costretto a rallentare l’erogazione sul tutto il territorio ed in modo particolare nel centro urbano. L’apertura dell’acqua – così ci era stato comunicato dal Comune – era stata ridotta del 50%.

Tante sono le segnalazioni che sono giunte dai cittadini, principalmente da chi si è ritrovato all’improvviso sprovvisto di acqua. Si pensi che già nelle scorse settimane a causa di ripetuti guasti alla condotta primaria, i marsalesi erano quasi tutti rimasti a secco. E in tempi di siccità i furti e i guasti alle condotte idriche, comporta ancora più disagi.

Per quanto attiene il ripristino della normalità, dopo l’ennesima interruzione, abbiamo sentito l’assessore al ramo Ivan Gerardi: “Tecnici e operai comunali sono stati impegnati nel lavoro per diversi giorni – ci ha detto -, mentre per quanto attiene ai nostri uffici, ci siamo prodigati per reperire il materiale necessario per ridare energia elettrica agli impianti. Inoltre abbiamo formalizzato le dovute denunce per il danno che la Città ha subito. Avevamo invitato ad un uso parsimonioso delle riserve idriche evitando così di consumare l’acqua per usi diversi da quello potabile e igienico. Adesso dagli uffici mi riferiscono – continua l’assessore – che i lavori sono stati completati da poco. Fatti gli opportuni collaudi, l’acqua verrà erogata già da oggi a pieno regime”.