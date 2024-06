SOS rifiuti, a Marsala stop all’indifferenziata: ecco dove

A seguito di un provvedimento dell’Autorità giudiziaria, due giorni fa, è stata disposta la chiusura delle Discarica “Lentini Sicula Trasporti”. In virtù di ciò anche a Marsala, uno dei 147 comuni che vi conferivano la frazione “secca”, purtroppo verranno adottati provvedimenti conseguenziali. Domani, infatti, nella zona nord non verrà effettuata la raccolta del rifiuto indifferenziato delle utenze civili mentre in quella sud il provvedimento riguarderà quelle commerciali. La decisione è stata presa a malincuore dal Settore Servizi Pubblici locali che attraverso Formula Ambiente gestisce il servizio di raccolta differenziata “Porta a Porta”. Si invitano, pertanto, i cittadini residenti nel versante nord della Città a non esporre il rifiuto indifferenziato perché – come evidenziato – non verrà ritirato. Stessa cosa per le utenze commerciali del versante sud. La speranza è che già stasera o domani al massimo il Presidente della Regione intervenga per dare la possibilità ai Comuni che conferivano a Lentini di poterlo fare in altre discariche isolane.