Rifiuti: dopo lo stop al conferimento nella discarica di Lentini, allertato anche il comune di Trapani

La soluzione per fermare il disastro è portare i rifiuti di metà dei comuni siciliani in cinque discariche alternative dell’Isola, con un piano che sarà definito domani, oggi 24 giugno, in un’ordinanza del governatore Renato Schifani.

Ma lo stop all’impianto di Lentini, perché il sito deve essere sottoposto alla valutazione di impatto ambientale per decisione del gip di Catania, ha già messo in allarme 200 municipi siciliani, tra cui Catania, Messina, Siracusa e Trapani. Infatti come avvenuto l’ultima volta diversi comuni stanno correndo ai ripari vietando ai cittadini il deposito dei rifiuti indifferenziati.