PALLONI GONFIATI, le pagelle di Fabio Rinaldo – 7° giornata

Palloni gonfiati solo per il Gruppo C, perché per la nostra Nazionale dedichiamo un extra…

A Monaco ci pensa il milanista Luka Jovic, all’ultimo respiro e con uno stacco di testa nel traffico, a salvare la Serbia da una sconfitta che sembrava ormai inevitabile e che avrebbe ulteriormente complicato il difficile cammino in questo Europeo. Un pareggio sostanzialmente giusto malgrado la Slovenia sognava già di ottenere il passaggio agli Ottavi con un turno in anticipo. Al 69′ sono gli sloveni a passare con un capolavoro di Karnicnik che parte dalla sua area, allarga sulla sinistra poi va a ricevere il traversone e di piatto mette in rete. Da evidenziare l’ennesima prova deludente di Vlahovic (vi anticipo gia che lo troverete giù, nelle pagelle dei peggiori..) mentre ha ben impressionato Sesko, attaccante della Slovenia, penso che in futuro si sentirà parlare tanto di lui.Con un solo punto la Serbia dovrà necessariamente battere la Danimarca (martedì sera a Monaco) se vuol passare il turno, stessa cosa la Slovenia che se la vedrà con Harry Kane & C. Il secondo pareggio di giornata nel Gruppo C degli Europei 2024 lascia tutto molto aperto e avvincente in vista dell’ultimo turno. L’Inghilterra non è andata oltre l’1-1 contro la Danimarca, nella rivincita della semifinale 2021 quando gli inglesi vinsero 2-1 al supplementare. A Francoforte a Kane ha risposto Hjulmand, in un incontro che ha visto gli inglesi sottotono e i nordici più in palla rispetto alla sfida con la Slovenia. La Nazionale dei Tre Leoni è partita meglio, ma dopo la rete trovata con Kane già al 18’ dopo una carambola in area, la formazione di Southgate ha lasciato eccessivo spazio ai danesi. Con Eriksen che ha raggiunto Kjaer in vetta alla classifica delle presenze nella Danimarca a quota 132, i biancorossi si sono fatti più intraprendenti, e dopo un paio di buone azioni che ne hanno rinfrancato il morale, i nordici hanno colpito. Protagonista Hjulmand con un gran tiro da 28m, che ha trafitto Pickford nel giorno nel quale ha raggiunto il record di 20 partite nei grandi tornei della leggenda Shilton. Nella ripresa le due squadre a fasi alterne hanno preso il sopravvento sull’avversario, ma il risultato non è più cambiato nonostante il palo di Foden al 56’ e il tentativo di Southgate di cambiare rotta sostituendo l’intera linea d’attacco al 69’. E il selezionatore degli inglesi dovrà ora fare fronte alle critiche per la mancanza di gioco, già anticipate dai fischi finali del pubblico. E passiamo alle pagelle…

Il serbo Vlahovic

I migliori

LUKA JOVIC (Attaccante Serbia)

Entra al 64′ per sostituire uno spento Vlahovic. Stojković gli chiede profondità e velocità per scardinare la difesa slovena. Il ragazzo risponde con una prova convincente e con una rete di testa salva capre e cavoli. Non so se la Serbia passa il turno ma Jovic, ex Real Madrid Fiorentina e attuale attaccante del Milan, forse meriterebbe maggiore considerazione dal suo CT.

VOTO 7

BENJAMIN S’ESKO

Per chi segue la Bundesliga la buona prova del 21enne attaccante serbo non è una novità. Quest’anno ha realizzato 14 reti in 31 gare nel Lipsia risultando tra i giovani che più si sono distinti. Ieri ha dominato gli spazi, messo in difficoltà la difesa Serba. Fa coppia in attacco con Sporar ma a differenza del compagno riesce a creare grattacapi a Pavlolic e Milenkovic. Esce al 74′ ma onestamente non meritava il cambio. Ottime prospettive per lui VOTO 8

I peggiori

DUSAN VLAHOVIC (Attaccante Serbia)

È chiaro che dal vice Capocannoniere della nostra Serie A, ti aspetti goal e prestazioni di livello. Vlahovic fino adesso ha deluso fortemente le aspettative. Probabilmente anche i compagni del centrocampo non lo mettono nelle giuste condizioni e che, crediamo per ordini di Stojkovic, arretra troppo, giocando troppo lontano dall’area avversaria. Ma quando ha la palla tra i piedi sceglie sempre la soluzione sbagliata e non riesce mai ad inventarsi nulla per provare a fare quello che tutti si aspettano da lui: i goal..!!

Voto 4

DRAGAN STOJKOVIC‘ (allenatore Serbia)

Che la nazionale Serba non giochi bene è sotto gli occhi di tutti. Molti giocatori appaiono fuori forma con qualcuno impiegato fuori ruolo. Ovviamente il responsabile non può che essere il CT Stojković. È vero e corretto dire anche che col doppio cambio effettuato al minuto N. 64 (col risultato ancora sullo 0-0) di Jovic e Milinkovic Savic al posto di Vlahovic e Lukic la Serbia ha giocato un po meglio. Ma coi nomi ed il potenziale che ha giocarsi il passaggio del turno all’ultima giornata in un gruppo tosto ma non irresistibile, ci sembra un paradosso. VOTO 4