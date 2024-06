Cala del Pozzo, un luogo magico nel cuor delle Egadi tutto da scoprire

Lontano dal brusio, dalle mete più ricercate, dalle imperdibili acque di Cala Rossa e Cala Azzurra o dalla dolce sabbia chiara di Lido Burrone, Favignana riserva anche angoli più tranquilli, più selvaggi talvolta, perfetti per chi cerca tranquillità e natura. Tra queste c’è Cala del Pozzo. Posta nella parte nord – occidentale dell’isola, non lontana dai Faraglioni, la zona è caratterizza dalla presenza di diverse piccole insenature e da uno scenario naturale tipico dell’isola, quasi incontaminato, ideale per chi ama trascorrere qualche ora in un luogo rilassante e autentico, dove ascoltare il mare e il vento.

Cala del Pozzo è consigliata soprattutto quando soffiano venti di scirocco. Grazie al riparo naturale fornito dall’isola stessa, il mare qui rimane placido e tranquillo permettendo così ai bagnanti godersi il sole e i tanti pesci che popolano lo specchio d’acqua. Con un po’ di fortuna, basta una mascherina e un tuffo un po’ più a largo per vederne in quantità. L’area è prevalentemente composta da scogli con alcune zone sabbiose. Queste tuttavia non sono stabili, ma si formano stagionalmente a seconda del moto ondoso. Scogli, più o meno grandi, sabbia, vegetazione spontanea e acque azzurre creano un ambiente molto suggestivo. Essendo più lontana dal centro abitato richiede un percorso più lungo che può presentare delle difficoltà soprattutto per chi si muove in bici. Ma, se si ha voglia di scoprire tutti i volti dell’isola, Cala del Pozzo merita certamente una visita. Si tratta di un luogo speciale anche per osservare il tramonto: da qui infatti si può vedere il sole che cala dietro l’imponente profilo dell’isola di Marettimo.