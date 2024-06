L’Istituto “Grassa” vince Scuola Attiva Junior 2024

L’Istituto Comprensivo “G. Grassa” di Mazara, guidato da Mariella Misuraca, per il secondo anno consecutivo, vince per la Regione siciliana il Contest 2024 Scuola Attiva Junior, “AttiviAMOci per il pianeta” con il video “Girls in movement”. L’iniziativa promossa da Sport e Salute e dal Ministero, d’intesa con il Dipartimento per lo Sport, con la partecipazione delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, desidera sensibilizzare e educare le nuove generazioni alla sostenibilità e diffondere i 17 Obiettivi dell’Agenda 2030 ONU. Il video “Girls in Movement” prodotto dagli alunni delle classi III A, III G, I D e II D, affronta la tematica della parità di genere, obiettivo 5 dell’agenda 2030 e dell’empowerment di tutte le donne e le ragazze.