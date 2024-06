In una scuola di Alcamo un sospetto caso di meningite, colpita una maestra

C’è un caso sospetto di meningite in una scuola primaria di Alcamo. A essere colpita una maestra, che è al momento ricoverata, mentre i bambini stanno seguendo un iter di profilassi e sorveglianza per monitorare e prevenire possibili rischi.

Qui di seguito la circolare dell’Istituto: “Alla luce di quanto ufficialmente comunicato, il giorno 08.06.2024, da parte dell’Asp di Trapani, relativamente alla presenza di un caso di meningite all’interno dei plessi Montessori e Savio di questo Istituto, si informano i Soggetti in indirizzo che la meningite è una malattia infettiva che può essere causata da batteri diversi e si può verificare a ogni età. Come si sa la meningite ha un periodo di incubazione è variabile da 1 a 10 giorni, in media 3-4 giorni. La comparsa di un caso secondario è, comunque, un evento raro. Al fine di ridurre ulteriormente la possibilità di trasmissione dell’infezione viene raccomandata una breve profilassi antibiotica ai contatti stretti, ovvero: Agli alunni presenti nei giorni 28-29-30-31/05/2024 e 04/06/2024 (delle classi 1^C – 3^C e 5^A del Plesso Montessori e delle classi 1^A – 2^A – 3^A – 4^A – 5^A e 5^B plesso Savio) Al personale scolastico, docenti – ATA e Assistenti, assegnato alle classi 1^C – 3^C e 5^A del Plesso Montessori e 1^A – 2^A – 3^A – 4^A – 5^A e 5^B plesso Savio) o con cui il caso ha avuto contatto prolungato nelle stesse giornate“.