Barbara D’Urso in una tv privata… aperta una collaborazione con Antonini?

Com’è noto, le squadre trapanesi di Calcio e Basket del Presidente Valerio Antonini, saluteranno i tifosi il 13 giugno con un evento che si terrà allo Stadio Provinciale con due presentatori d’eccezione, Barbara D’Urso e Francesco Facchinetti e la performance di Elettra Lamborghini. Ma, secondo alcuni siti d’informazione come Fanpage, Antonini ha avviato una trattativa per portare proprio la D’Urso – con cui Mediaset non aveva rinnovato il contratto per Pomeriggio 5- in una ‘televisione privata’ che potrebbe essere proprio Telesud.

Parole non troppo criptiche arrivano dallo stesso patron: “A questo grande evento ci sarà una conduttrice bravissima e simpaticissima, che viene con grande entusiasmo, come Barbara d’Urso. Stiamo parlando con lei evidentemente di collaborare per il futuro della televisione”, ha dichiarato Antonini nel corso di un’intervista rilasciata nel suo canale televisivo. La trattativa, se fosse vera, sarebbe alquanto strana per una come la D’Urso per anni volto di Canale 5, ma non impossibile.