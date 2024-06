Marsala, encomi del sindaco al personale che ha fronteggiato la crisi idrica

Con una semplice ma significativa cerimonia il Sindaco Massimo Grillo e l’Assessore Ivan Gerardi, presente anche l’Assessore Ignazio Bilardello, hanno consegnato stamattina in sala Giunta attestati d’encomio alle persone che, una settimana fa, si sono prodigati per fronteggiare l’emergenza idrica venutasi a verificare in Città a causa delle diverse rotture spontanee della condotta principale – che dai pozzi di Sinubio e Sant’Anna – porta l’acqua in quasi tutta la Città.

“Sono stati giorni difficili per tutti – sottolineano i due Amministratori – Per questo ringraziamo il Prefetto Daniela Lupo per il suo pronto interessamento. Con questo Encomio abbiamo voluto manifestare il nostro ringraziamento ufficiale nei confronti di quanti si sono impegnati per fronteggiare un’emergenza che ci ha messo tutti a dura prova. Un particolare plauso per il supporto e la disponibilità lo rivolgiamo oltre che al massimo rappresentante del Governo in Provincia anche al Comandante del 37° Daniele Donati e a quello del Corpo Forestale, ing. Francesco Trapani, che hanno messo a disposizione mezzi e personale che ci hanno consentito di potenziare il servizio alternativo di approvvigionamento a mezzo autobotte.

Il nostro “grazie” va anche al personale comunale del Servizio Idrico Integrato, della Polizia Municipale, dei Servizi Pubblici Locali e dell’Ufficio Stampa”.