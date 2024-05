A Trapani lavori alla condotta idrica sulla SP Erice-Mazara, l’acqua torna il 25

Questa mattina sono iniziati i lavori di riparazione della perdita lungo la condotta sulla strada provinciale Erice Mazara, in territorio trapanese. Questa perdita è stata riscontrata a 40 metri, direzione serbatoio San Giovannello, dal pezzo di condotta danneggiata dalla ditta che stava effettuando i lavori di scavo per conto dell’Enel. Quello di oggi è un primo intervento che consiste nello scavo e nell’individuazione della perdita. Tale operazione occorre farla con la condotta priva di pressione ed é propedeutica ad un secondo e definitivo intervento. La prima fase implicherà la sospensione del servizio a rete per i prossimi 2 giorni.

La distribuzione nella zona del centro storico, salvo imprevisti, sarà erogata sabato 25 maggio. La prossima settimana si prevede il secondo e conclusivo intervento, anche in questo caso ci sarà la sospensione della distribuzione che sarà preventivamente comunicata.Si avverte fin da adesso che qualche disagio si potrebbe creare alla riapertura del servizio, fino a quando la condotta non sarà a pieno regime con i flussi provenienti dai pozzi di Bresciana. Si invitano i cittadini a non sciupare l’acqua ed a frenare i consumi, sia in questi giorni che per quelli a venire, di attenersi all’ordinanza ( n. 37 del 8/5/2024) emanata dal sindaco sulla buone pratiche finalizzate al risparmio idrico potabile ed alla riduzione dei consumi.