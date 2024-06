Torna la rassegna del Teatro Amatoriale città di Calatafimi Segesta

Ritorna domenica 16 Giugno a Calatafimi Segesta la seconda serata della Rassegna del teatro amatoriale in scena al Belvedere “Francesco Vivona”, ore 20. Un successo di partecipazione del pubblico nella prima giornata con la compagna di Pomezia, come del resto accaduto lo scorso anno durante tutta la rassegna , mentre domenica va in scena la compagnia del Piccolo Teatro di Alcamo, già presente lo scorso anno e vincitrice di alcuni premi. La rassegna è totalmente patrocinata dalla città di Calatafimi Segesta che ha voluto acquistare e donare gratuitamente al pubblico queste indimenticabili serate di spensieratezza, di comicità ma anche di riflessione, tutte le domeniche, dal 9 giugno al 14 luglio, al Belvedere Francesco Vivona, alle ore 20.00.

L’associazione Attori PER CASO Calatafimi Segesta ha proposto il progetto che vede anche il partenariato con la Federazione Italiana Teatro Amatoriale sia regionale che nazionale, nonché il direttore del Parco Archeologico di Segesta Luigi Biondo per la condivisione dell’iniziativa nonché i Beni Culturali Regione Siciliana Assessorato dei Beni culturali e dell’Identità siciliana.Tutta la rassegna è a cura del settore Turistico e dell’assessore Piera Prosa. “Da Sindaco della città sono particolarmente felice insieme a tutta l’amministrazione comunale di Calatafimi Segesta di sostenere la rassegna con tutto il supporto possibile e siamo orgogliosi che quest’anno è stata allargata anche a livello nazionale”, afferma il primo cittadino Gruppuso Francesco.