Il Comune di Marsala fa sapere nuovamente – per il tramite dell’Assessorato al servizio idrico guidato da Ivan Gerardi – che ha riparato il secondo guasto alla condotta primaria, sita in contrada Pastorella. Ciò vuol dire che l’acqua ripartirà dalle ore 12 di domani. Ovviamente, visto quanto accaduto la prima volta, prima di cantare vittoria bisogna aspettare che tutto ritorni nella normalità e che non ci siano ulteriori rotture.