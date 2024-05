Alla Lega Navale di Marsala studenti imparano a salvaguardare l’ecosistema marino

Venerdì 24 maggio a partire dalle ore 9.30 la sezione di Marsala della Lega Navale Italiana accoglierà gli studenti dell’Istituto Comprensivo “G. Garibaldi – V. Pipitone” coordinato dalla dirigente Mariella Parrinello per una giornata di scoperta dell’ambiente marino. Gli alunni delle classi prime e seconde del plesso “V. Pipitone” incontreranno la D.ssa Antonella Gargano, ricercatrice dell’ “Istituto per lo Studio degli Impatti Antropici e Sostenibilità in Ambiente Marino” del CNR (IAS-CNR) presso la sede di Capo Granitola – Istituto per lo Studio degli impatti antropici e sostenibilità in ambiente marino, che terrà una lezione sulla salvaguardia dell’ecosistema marino e l’importanza della sua biodiversità.

Il programma dell’incontro, che si inserisce nelle attività in programma presso la LNI di Marsala per gli “Open Day LNI 2024”, prevede anche un approfondimento attraverso la proiezione di documentari sull’impatto di plastiche e microplastiche sugli ecosistemi marini. A seguire gli istruttori della sezione locale forniranno agli studenti una lezione sui principi di navigazione, sui venti, sulla sicurezza e sul rispetto del mare in linea con i principi sanciti dallo Statuto della Lega Navale Italiana, che ha come finalità principale il diffondere nella popolazione ed in particolare nei giovani lo spirito marinaro, la conoscenza dei problemi marittimi, l’amore per il mare e l’impegno per la tutela dell’ambiente marino.