Il ‘Damiani’ di Marsala ospita il Congresso Nazionale della rete degli istituti agrari

L’I.I.S. “Abele Damiani” di Marsala ospiterà dal 27 al 29 maggio, il XIV Congresso Nazionale Re.N.Is.A., la rete che raccoglie tutti gli istituti agrari d’Italia. Un evento patrocinato e finanziato dall’Usr per la Sicilia, insieme all’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione professionale e all’Assessorato dell’Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca Mediterranea. Oltre cento quelli che prenderanno parte alla tre giorni, dal titolo “Il viaggio tra eccellenze e innovazione a 700 anni dalla morte di Marco Polo”, che vedrà la partecipazione di istituzioni nazionali e autorità locali, esponenti del comparto scuola, del settore agrario ed agroalimentare. Diversi i punti all’ordine del giorno, che saranno affrontati nei vari talk tematici: “Imprenditori e innovazione, cosa cambia nell’Agricoltura 4.0”, “Il settore Vitivinicolo, la ricerca e i corsi enotecnici”, “La Riforma dei Tecnici: come essere al passo col mondo produttivo e della ricerca”, “La Riforma dei Professionali tra luci e ombre: come migliorare la sostenibilità delle scuole oggi”, “Sistemi Agroalimentari e Sicurezza alimentare”, “Agroalimentare e ITS: percorsi quadriennali a confronto”, “Esperienze di eccellenza della Re.N.Is.A. Sicilia”.

Il preside Domenico Pocorobba

A fare gli onori di casa, il Dirigente scolastico dell’I.I.S. “Abele Damiani”, Domenico Pocorobba, che porterà il suo saluto insieme alla Presidente Re.N.Is.A., Ds Patrizia Marini, al Dg USR Sicilia, Giuseppe Pierro, all’Assessore regionale dell’Istruzione e della Formazione professionale Girolamo Turano, al Capo di Gabinetto dell’Assessorato dell’Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana Calogero Foti e al Sindaco di Marsala Massimo Grillo. Sono stati invitati a partecipare anche i ministri dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara e dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida.

«Siamo orgogliosi di poter ospitare il XIV Congresso Nazionale Re.N.Is.A. – dichiara Domenico Pocorobba – una tre giorni che coinvolgerà oltre 100 scuole provenienti da tutte le regioni italiane, un’occasione di confronto su tematiche determinanti nell’ambito dell’istruzione e della formazione, un’opportunità di incontro tra rappresentanti dell’istruzione agraria del nostro Paese e il mondo del lavoro, delle imprese, della ricerca, dell’innovazione e delle istituzioni scolastiche».

Per il Dirigente scolastico Pocorobba, ospitare un evento di così ampio respiro è motivo di orgoglio anche perché fa seguito ad un altro importante traguardo raggiunto dall’istituto “Damiani” al Vinitaly 2024: «È stata per noi una gratificazione immensa arrivare primi in Italia con il nostro Zibibbo, vino biologico dell’azienda agraria Badia prodotto dai nostri studenti e riconosciuto come miglior bianco per la categoria dei vini tranquilli IGP fra quelli prodotti da tutti gli altri istituti agrari d’Italia. Questo riconoscimento ci ha anche stimolato ad organizzare, per tutto il mese di maggio, una serie di eventi che, partendo da questo traguardo, potessero raccontare e celebrare i 150 anni + 1 del nostro istituto, non avendo avuto la possibilità di farlo lo scorso anno».