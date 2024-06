PALLONI GONFIATI, le pagelle di Fabio Rinaldo – Italia Vs Albania

Italia. 🇮🇹 2

Albania 🇦🇱 1

Sembrava di essere a Tirana, troppi tifosi albanesi ad assiepare lo storico stadio del Borussia Dortmund. Il famoso “muro giallo” del Westfalenstadion,.per una sera, si è tramutato in “muro rosso” , esploso poi di gioia dopo appena 23 secondi di gioco al goal di Bajrami. La Germania è strapiena di cittadini albanesi (tra loro anche i Kosovari che non si sentono certamente Serbi..)e visto la passione, la gioia e l’entusiasmo che ci mettono tra loro parlando di calcio, ne ero certo di una loro larghissima rappresentanza. Lo dico e lo scrivo per conoscenza diretta visto che molti miei colleghi albanesi mi parlavano di questa gara dal giorno del sorteggio.

La partita è stata piacevole nel primo tempo, Italia superiore ma troppo contratta nella ripresa.

Parliamo dei singoli. ?? Perché no…mi permetto allora di esprimere il mio parere.

I migliori



Nicolo’ Barella :”Tuttocampista” straordinariamente bravo, intelligente, indispensabile per la nostra Nazionale. Vera anima della squadra azzurra. Gioca tra le linee, si sovrappone , mette grinta e fa pure goal (e che goal.. ). È stato in dubbio fino a giovedì e quando è calato fisicamente ne ha risentito il gioco della squadra

VOTO 9

Federico Chiesa: Premiato dalla Uefa come migliore in campo tra tutti i 30 calciatori impegnati. Chiesa è uno stantuffo sulla fascia destra. Dribbling, cambi marcia, punta l’uomo saltandolo con destrezza. Uno spettacolo per i nostri occhi. Se è vero quel che leggo, mi piacerebbe chiedere a Thiago Motta come fa a “non vederlo” nella nuova Juve.

VOTO 9.

I peggiori



La divisa (elegante. ??) della Nazionale:

chi si aspettava i nomi di Di Marco (autore del clamoroso errore dopo 23 secondi di goco) o di uno Scamacca apparso un po troppo timido e poco cattivo sotto porta, ci sarà rimasto male.

Non capisco lo stile della divisa della Nazionale, ieri in “bella” (si fa per dire..) mostra sul CT Spalletti.

Il completo,.fimato Emporio Armani, è composto da una giacca blu due bottoni, con la scritta Italia sul dietro, abbinata a pantaloni dritti in denim e camicia azzurra. La giacca in maglia di cotone si ispira a quella indossata dalla Nazionale nel 1928

Ammetto di non essere un esperto di moda, ma quel contrasto tra l’elegante e lo stile sportivo, onestamente non mi piace.

VOTO 5