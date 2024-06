Ennesima aggressione al Pronto Soccorso di Trapani, una denuncia

Non si tarda a parlare di carenza nei pronto soccorso trapanesi che arriva l’ennesimo episodio di aggressione a Trapani. E pensare che era stato previsto un presidio di polizia al PS del Sant’Antonio Abate, ma questo non ha fermato chi nella notte, stanco e nervoso probabilmente per la lunga attesa, ha dato in escandescenze scagliandosi con la guardia giurata e il personale medico in quanto sua figlia, dopo un malore, ancora non veniva dimessa. La guardia giurata è stata addirittura malmenata dal padre della giovane per poi essere denunciato una volta chiamata la Polizia sul posto.