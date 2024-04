A Trapani nasce il gruppo di maggioranza “RiGenerAzioni – Europa Verde”. Le iniziative punto per punto

A Trapani si costituisce un nuovo gruppo consiliare, “RiGenerAzioni – Europa Verde”. E’ costituito dai consiglieri comunali Baldassare Cammareri (Capogruppo), Giovanni Parisi (vice), Angela Grignano (segretaria), Andrea Genco (componente). Il gruppo ribadisce il proprio sostegno alla maggioranza di governo, guidata dal sindaco Giacomo Tranchida, ai fini dell’attuazione del programma elettorale votato dai trapanesi. “Il lavoro del gruppo sarà svolto all’interno di questo consiglio nel rispetto del mandato ricevuto dal nostro elettorato per il bene della collettività – affermano gli esponenti -. La nostra attività sarà fondata su alcuni punti”.

Tra questi: priorità al lavoro e al futuro: promuovere politiche attive di sostegno e sviluppo delle imprese locali, al fine di creare opportunità di lavoro stabile e dignitoso per tutti i cittadini. “Vogliamo inoltre che la nostra città possa essere attrattiva anche per alcune grandi aziende, incoraggiando l’apertura di sedi locali per cercare di arrestare il più possibile l’emigrazione verso altre regioni italiane o l’estero”, affermano. Istruzione e politiche giovanili: “Sosteniamo un sistema educativo inclusivo e di alta qualità puntando alla formazione continua e sull’accesso equo all’istruzione. Riteniamo prioritario lo sviluppo dell’università e di istituti di formazione post-diploma, affinché ogni giovane abbia accesso ad un’istruzione di qualità e a nuove opportunità per sviluppare il proprio potenziale, contribuendo così alla costruzione di una società preparata al futuro. Promuoveremo iniziative per coinvolgere i giovani nella vita politica e sociale del nostro comune”. Politiche Green e mobilità sostenibile: “Ci impegniamo a valorizzare il patrimonio storico, culturale del nostro territorio attraverso attività e interventi mirati alla rigenerazione urbana che rispettino le esigenze presenti e future. Promuoviamo politiche ambientali volte alla riduzione dell’inquinamento e alla transizione verso un’economia circolare e a basse emissioni. Favoriamo la mobilità sostenibile e l’uso di mezzi eco-friendly, con particolare attenzione all’incremento delle aree verdi della città”. Quartieri al centro: “Ci impegniamo a migliorare la qualità della vita di tutti i quartieri di Trapani, sviluppando luoghi di aggregazione e attività di inclusione, come manifestazioni, eventi, attività ludiche e sportive. Vogliamo migliorare l’ascolto e il dialogo con i cittadini mediante incontri periodici con essi”, dicono infine.