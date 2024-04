Trapani celebra la Giornata internazionale del Libro tra racconti e personaggi storici

Il Comune di Trapani e la Biblioteca Fardelliana celebrano la Giornata Internazionale del Libro. Il primo evento, dal titolo “Esploratori di Libri, conoscere e divertirsi tra racconti e personaggi storici”,

avrà luogo oggi, 23 aprile, presso la Biblioteca Fardelliana alle ore 9. Rivolto alle scuole, questo momento offrirà agli studenti di alcune scuole primarie una visita teatralizzata della biblioteca. I giovani saranno guidati da illustri figure che fanno parte della storia di Trapani e della letteratura, tra cui Giovan Battista Fardella, Rosina Salvo e Samuel Butler, interpretati rispettivamente dall’attore e scrittore Giampiero Montanti, dalla scrittrice Stefania La Via e dal professore Renato Lo Schiavo. Attraverso la narrazione e l’interpretazione dei personaggi, gli studenti vivranno un’esperienza educativa e coinvolgente all’interno della biblioteca, scoprendone luoghi, curiosità e aneddoti .

Nel corso della giornata, inoltre, sarà sottoscritto un partenariato istituzionale tra il Comune di Trapani e l’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani. Promosso dall’Assessore alla cultura, Rosalia d’Alì e dal Sindaco Giacomo Tranchida in sinergia con il Commissario Straordinario Ferdinando Croce, il partenariato prevede la consegna di una selezione di libri che saranno messi a disposizione dei pazienti presso il P.O. “Sant’Antonio Abate” di Trapani. In parallelo, l’Azienda Sanitaria Provinciale, con il supporto della Direzione Medica di Presidio, predisporrà uno spazio dedicato all’interno dell’ospedale, dove i pazienti ricoverati potranno consultare e prendere in prestito i libri.

Il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida e l’assessore alla Cultura Rosalia d’Alì condividono il significato e l’importanza di tali iniziative, affermando: “Non c’è modo migliore per celebrare questa giornata che aprire le porte della biblioteca ai più piccoli per far scoprire loro, in maniera diversa e divertente, i luoghi che custodiscono il sapere e la storia della nostra Città. Riteniamo importante anche “far uscire” fuori dalla biblioteca i libri per consentire a tanti di poterne fruire. La lettura non è solo un piacere individuale, ma un’esperienza che arricchisce la nostra comunità nel suo insieme. Attraverso queste iniziative, vogliamo incoraggiare i nostri cittadini, giovani e adulti, a esplorare i tesori della letteratura e a scoprire il valore intrinseco della conoscenza. La promozione della lettura è una delle nostre priorità nell’ambito culturale, e siamo felici di collaborare con le Scuole e con l’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani per portare la bellezza e il piacere della lettura nelle scuole e negli ospedali. Questo è un ulteriore passo per incrementare la diffusione del libro in città. La lettura non solo nutre la mente ma anche l’anima, e attraverso queste iniziative continuiamo a diffondere la Lettura soprattutto tra i giovani”.