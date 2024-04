Patenti non conseguite, evasione dai domiciliari e droga: 5 denunce a Mazara

I Carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo, nell’ambito dei controlli alla circolazione stradale e ai soggetti con misure restrittive alternative messi in atto il fine settimana appena trascorso, hanno denunciato 5 persone. In particolare, si tratta di:

due tunisini ed un salemitano che, benché sottoposti agli arresti domiciliari, non sarebbero risultati presenti presso la propria abitazione all’atto dei controlli;

un 20enne che, fermato ad un posto di blocco, privo di documenti di riconoscimento, avrebbe attestato una falsa identità allo scopo di non fare emergere di essere gravato da provvedimento di “DASPO urbano”;

un 25enne sorpreso alla guida senza patente perché mai conseguita con recidiva nel biennio;

Durante il medesimo contesto operativo sono state segnalate inoltre 11 persone alla Prefettura di Trapani in quanto in possesso di sostanze stupefacenti tipo hashish, marijuana, cocaina eroina e crack, per uso personale.