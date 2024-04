Il Marsala Femminile subisce in casa tre reti dal Siracusa

Tra CF Marsala e Siracusa Calcio 1924, gara di 8ª giornata di Poule Promozione Eccellenza Femminile, termina sul risultato di 0-3 in favore delle aretusee dopo lo 0-0 in un primo tempo assolutamente equilibrato con occasioni da gol per entrambe le formazioni, anticipato amaramente per le azzurre da una seconda metà di gara clamorosamente ed inspiegabilmente viziata da scelte arbitrali che cambiano il volto ad una bellissima partita, chiusa da tre reti firmate dalle siracusane Salvoldi, Rizzo e Mouddih.

La SSD Virtus Femminile Marsala ci tiene a fare i complimenti al Siracusa per la vittoria e ai suoi sostenitori azzurri per l’educazione e la comprensione mostrata. Per il prossimo appuntamento il gruppo di coach Valeria Anteri sarà nuovamente al “Nino Lombardo Angotta” ad attendere proprio il JSL Junior Sport Lab, domenica 28 aprile alle ore 16 per la 9ª giornata di Poule Promozione Eccellenza Femminile.