Festa della Liberazione, le Anpi trapanesi celebrano il 25 Aprile

Diverse le manifestazioni organizzate dall’ANPI in Provincia di Trapani per celebrare il 25 Aprile, la Giornata in cui si celebra la Festa della Liberazione dell’Italia dal regime nazi-fascista. A Trapani l’appuntamento è alle 9 30 in piazza Martiri d’Ungheria dove si trova il cippo dedicato ai partigiani; alle 11.30, a Casa Santa Erice, cerimonia nella via dedicata al partigiano Pietro Ermelindo Lungaro. A Marsala raduno a Palazzo VII Aprile e corteo per la via Garibaldi fino al Largo delle Partigiane al Parco del Salato con deposizione di corona. Un altro corteo vedrà un programma di interventi.

A Castelvetrano è nata da poco la sezione dell’Associazione Nazionale dei partigiani d’Italia, come baluardo di quei valori antifascisti e democratici. Si forma anche un comitato con il vicino comune di Campobello. Prima iniziativa proprio il 25 Aprile cui tutti i cittadini sono invitati a partecipare. L’Anpi di Mazara “Comandante Petralia” diffonde il comunicato dei partigiani: “La data del 25 aprile è simbolo dell’Italia libera e liberata, dopo venti mesi di Resistenza e uno straordinario tributo di sangue e di dolore”. “Si abbatteva lo Stato fascista, ma anche il vecchio Stato liberale, e si avviava la costruzione di un nuovo Stato e di una nuova società”. “Oggi tutto è in pericolo. C’è un governo che comprende una destra estrema che ha le sue radici nel ventennio fascista e nelle sue nostalgie, che per questo intende cambiare la Costituzione”. “Ci sono milioni di poveri, dilaga il lavoro precario, con un governo che taglia la sanità e la scuola pubblica, con l’intera Europa che rischia la recessione economica”. “C’è la guerra, e se ne parla spesso in modo irresponsabile, come se fosse una dura necessità o, peggio, una nuova e accettabile normalità”. “È urgente il cessate il fuoco ovunque. È urgente un 25 aprile 2024 di liberazione dalla guerra”. “Va lanciato un allarme. Sono in discussione democrazia, libertà, uguaglianza, lavoro, solidarietà, pace, cioè la repubblica democratica fondata sulla Costituzione e nata dalla Resistenza”. “Costruiamolo insieme questo 25 aprile, costruiamolo come un appuntamento straordinario a cui non si può mancare, come una insormontabile e pacifica barriera contro qualsiasi attacco alla democrazia e alle libertà”. “Facciamo di questo 25 aprile una giornata indimenticabile. Insieme”.

Iniziativa anche a Pantelleria.