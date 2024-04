Il comico Chris Clun all’Ariston di Trapani con “Gatti, Parigi e dottore indiano”

Tutto pronto per lo spettacolo di Chris Clun in programma questa sera, 23 Aprile, al Cine Teatro Ariston di Trapani. “Gatti, Parigi e dottore indiano” è il titolo dello show di stand-up comedy che l’artista palermitano, porterà in scena alle 21.00. Uno spettacolo in cui Chris Clun parla del suo passato nella terra delle baguette, dell’adozione dei suoi gatti, delle disavventure con il suo medico di base indiano, le follie durante la gravidanza della moglie e dell’amore che può sbocciare tra una ragazza e lo “sfincionaro”.

Christian Modica in arte Chris Clun si avvicina al mondo del teatro all’età di 14 anni recitando in compagnie teatrali e nel 2004 inizia il suo percorso da ballerino studiando in prestigiose accademie, in Italia e all’estero, tra cui la Debbie Reynolds di Los Angeles. Nel 2017 inizia la sua attività di video comici virali per il web riscuotendo successi e condivisioni. Dopo diverse esperienze nei laboratori comici Taac e Sicilia Cabaret, nel 2020 entra a far parte del cast del film “Un pugno di amici” per la regia di Sergio Colabona. È stato inoltre uno dei protagonisti della trasmissione televisiva “Sicilia cabaret” su Antenna Sicilia.

Chris Clun conta 191 mila followers su Instagram, più di 600 mila segui su Facebook e 59 mila iscritti al canale YouTube.

MODALITA’ ACQUSTO BIGLIETTI

È possibile acquistare i biglietti presso il botteghino del Cine Teatro Ariston e dei cinema Royal e Diana.

ONLINE su Liveticket: https://www.liveticket.it/cineteatroaristontrapani.

Bonus cultura solo online.

INFORMAZIONI

ariston@cineteatrotrapani.it

Tel:0923/21659 – 0923/29221 attivi dalle 18.00 alle 23.00 (tranne lunedì)

WhatsApp: 3896275308

Sito Web: www.cineteatrotrapani.it

Fb e Instagram: Cineteatrotrapani