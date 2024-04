Il 25 Aprile musei e parchi archeologici aperti e gratuiti, ecco dove in Provincia di Trapani

Giovedì 25 aprile, in occasione della Festa della Liberazione, i musei e i parchi archeologici regionali saranno aperti gratuitamente così come proposto dal Ministero della Cultura. Un’iniziativa che mira a rendere accessibile il patrimonio artistico e archeologico a tutti i cittadini siciliani, oltre che un’occasione per mantenere vivo il ricordo di fatti e accadimenti altamente simbolici per tutto il Paese. Ingresso libero anche nelle giornate del 2 giugno e 4 novembre in occasione rispettivamente della Festa della Repubblica Italiana e della Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate. Le visite si svolgeranno nei consueti orari di apertura, consultabili sui siti web, con accesso su prenotazione dove previsto.

Anche in Provincia di Trapani le adesioni arrivano dall’area archeologica del Parco di Selinunte con le Cave di Cusa di Campobello di Mazara e Pantelleria. Qui dalle 9 alle 18 ingresso gratuito. Si possono prenotare le esperienze di visita del parco organizzate in collaborazione con il concessionario dei servizi CoopCulture anche online sul sito coopculture.it. Stessi orari anche al Parco di Segesta, a Calatafimi. Il Museo Pepoli a Trapani e il Parco archeologico Lilibeo con il Museo della Nave Punica di Marsala, aprono gratuitamente il 25 aprile aderendo all’iniziativa del Ministero. A Marsala inoltre, aperture straordinarie e libere anche il 2 giugno, giornata in cui si celebra la Festa della Repubblica e il 4 novembre prossimo, Festa dell’Unità nazionale e delle Forze armate.