Marsala: ad Otium sostenibilità e cultura d’impresa con Josè Rallo e Francesco Sesti

Il mese di aprile si apre con il riconoscimento del Ministero della Cultura, Direzione Generale Biblioteche e Diritti d’Autore e a Marsala, in via XI maggio 106, alla biblioteca sociale EX LIBRIS dell’Associazione Otium – che opera all’interno del sistema Bibliotecario della provincia di Trapani BIBLIOT coordinato dalla Soprintendenza di Trapani e in sinergia con il Comune di Marsala – è in fase di realizzazione il programma “DAL LIBRO AL CATALOGO”, un percorso di condivisione sociale, 3° edizione, che prevede l’immissione di 300 nuovi titoli nel catalogo della Biblioteca non statale di OTIUM e la realizzazione di attività di animazione e coinvolgimento della comunità quali: laboratori, meeting|speech e concerto.

In particolare lo speech dal titolo: “Sostenibilità, Cultura d’Impresa e Territorio” che si terrà oggi, lunedì 22 aprile, alle ore 18.30, con Josè Rallo di cantina Donnafugata e Francesco Sesti, consulente commercialista esperto sul tema, toccherà il tema dello sviluppo sostenibile.

Per sviluppo sostenibile s’ intende uno sviluppo che consente alla generazione presente di soddisfare i propri bisogni senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri così come dettato dall’ Agenda 2030 dell’Onu per lo sviluppo sostenibile con 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals – SDGs) e i 169 Target che li sostanziano, approvati dalle Nazioni Unite per i prossimi 15 anni. (fonte ASVIS _Agenzia Italiana per lo Sviluppo sostenibile)

Dopo una breve introduzione la conversazione verterà su due focus:

il rapporto tra imprese e territorio per approfondire come oggi le aziende siano sempre più spinte dalle normative sulla sostenibilità (Agenda ONU 2030) ad interagire con il territorio, promuovendone la valorizzazione e la cultura.

il passaggio generazionale e la sostenibilità economica delle imprese per approfondire come un passaggio generazionale ben pianificato potrebbe portare nella governance aziendale giovani elementi più a loro agio in questo nuovo mondo digitale, sconfinato e incerto.

L’incontro si realizza con la collaborazione dell’Associazione Culturale Perpetum di Marsala.