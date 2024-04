Marsala: lutto all’istituto “Giovanni XXIII-Cosentino” per la scomparsa di una studentessa

La comunità dell’istituto “Giovanni XXIII-Cosentino” di Marsala si stringe intorno alla famiglia della giovane Alessia Maggio, venuta prematuramente a mancare all’affetto dei propri cari a causa di una grave malattia.

Sul sito e sulla pagina istituzionale dell’istituto superiore lilibetano un commosso messaggio di commiato, rivolto alla giovane studentessa: “Cara Alessia, come un fiore colto nello splendore della sua stagione, ci hai lasciato prematuramente. Anima bella, sei volata in cielo con dignità e discrezione, caratteristiche che sempre ti hanno contraddistinto nel tuo passaggio terreno. Ci mancheranno la tua bellezza, il tuo garbo, la tua gioia di vivere. Preziosa e unica, sei stata e resterai per sempre nei nostri cuori. Riposa in pace piccola. Un abbraccio ai genitori da parte dell’intera comunità dell’Istituto scolastico “Giovanni XXIII-Cosentino” di Marsala”.