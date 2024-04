Raffaele Lombardo: “Alle Europee l’Mpa voterà per Caterina Chinnici”

Alle prossime elezioni europee il Movimento per l’autonomia di Raffaele Lombardo voterà per Caterina Chinnici, “candidato indipendente” nella lista di Forza Italia. Lo ha annunciato lo stesso Lombardo a una riunione del partito a Catania. Assessora regionale nel governo guidato proprio da Raffaele Lombardo tra il 2008 e il 2012, Caterina Chinnici è stata per due volte eletta con il Partito Democratico all’Europarlamento (nel 2014 e nel 2019). Poco meno di un anno fa ha aderito a Forza Italia, lasciando un po’ a sorpresa i dem che l’avevano anche candidata alla presidenza della Regione nel 2022.

“Caterina Chinnici è indipendente, non appartiene a nessun partito: è lei la nostra candidata”, ha affermato l’ex governatore siciliano che pochi giorni fa aveva stretto un’intesa con Forza Italia a Roma. “Se Chinnici verrà eletta dipenderà in gran parte da noi – ha spiegato – e nessuno potrà prendersi il merito di questo consenso. Il suo è un cognome dal grande significato, potrà contare anche su un consistente voto d’opinione”. Lombardo ha poi ricordato l’esperienza di Chinnici, figlia di Rocco, il magistrato ucciso dalla mafia, al suo fianco nel governo regionale da lui presieduto: “Era indipendente anche quando le chiesi di fare l’assessore regionale. Sempre misurata, portò avanti le sue proposte con delicatezza in quella esperienza in Giunta”.