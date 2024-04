Pista ciclabile di Marsala, ancora un segnale stradale abbattuto

Ancora un segnale stradale abbattuto lungo la corsia ciclabile del lungomare di Marsala. Come già due settimane fa, è verosimile che sia stata un’autovettura ad abbatterlo in uno dei punti più critici, caratterizzato da un restringimento della carreggiata che, dunque, va percorsa con particolare attenzione dagli automobilisti in transito. Anche in quel caso, ad essere abbattuto è stato un segnale direzionale che mira a richiamare l’attenzione dei passanti sulla separazione tra la corsia ciclabile e la carreggiata riservata alle auto, peraltro reso più netto dalla presenza di un cordolo rialzato. Il tratto in questione è quello compreso tra l’incrocio con via Francesco Crispi e quello con via Filippo Noto.