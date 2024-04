Martedì Cateno De Luca parteciperà a tre iniziative elettorali nel trapanese

Mini tour di Cateno De Luca in provincia di Trapani, nella giornata di martedì 23 aprile. Il leader di Sud Chiama Nord sarà alle 17 a Castelvetrano, presso il comitato elettorale del candidato sindaco Salvatore Ficili (via Palestro 4). A seguire si sposterà a Marsala, presso il circolo Risveglio di contrada Terrenove Bambina, dove è previsto un altro appuntamento elettorale alle 19. Infine, alle 20.30 sarà a Mazara del Vallo, in piazza Mokarta. Nelle diverse iniziative Cateno De Luca sarà accompagnato da Antonio Parrinello e Giulia Ferro, candidati alle elezioni europee nella lista Libertà con Cateno De Luca.