Larga vittoria della Handball Erice con il Dossobuono

Vittoria agevole per l’Handball Erice che ha battuto Dossobuono con il risultato finale di 27 a 13. Una gara non esaltante, ma comunque necessaria per riacquisire quel ritmo partita che mancava. Tra le singole emergono le realizzazioni di Tarbuch e Gorbatsjova, che hanno segnato rispettivamente 7 e 5 reti personali.

PRIMO TEMPO: Avvio di gioco caratterizzato da una fase contratta, anche per via della lunga pausa. Erice, comunque, riesce ad allungare con le giocate di Gorbatsjova e Manojlovic, nonostante le parate di Cabrini (16’ 7-3). Tanti errori che proseguono anche nella seconda parte di frazione, con Erice che riesce ad conquistare il vantaggio per 12-6.

SECONDO TEMPO: Le percentuali di realizzazioni non sono delle migliori, Erice però spinta da Gorbatsjova e Tarbuch raggiunge il 17 a 9 (40’). Cozzi ha un ottimo impatto nel match e con le due reti di fila porta Erice sul 21 a 10 (47’). Il finale è tutto di Erice che vince con il risultato finale 27 a 13.

IL TABELLINO DELLA GARA

Ac Life Style Erice vs Dossobuono 27-13

Parziali: (12-6; 27-13).

Ac Life Style Erice: Stellato, Bernabei, Notarianni 1, Tarbuch 7, Losio, Basolu 1, Cozzi 3, Pugliara 3, Gorbatsjova 5, Raicevic 2, Manojlovic 4, Farisé 1, Benincasa, Iacovello (p), Nkou, Ramazzotti (p).

Allenatore: Fernando Gonzalez Gutierrez.

Dossobuono:Cabrini Mad. (p), Cabrini Mar., Zanette 6, De Marchi 1, Berardo (p), Margeta, Salvaro, Mazzitelli, Ingrassia 1, Lain 3, Cacciatore, Mazzieri 2.

Allenatore: Carlo Nordera.

Arbitri: Angelo Castagnino e Sebastiano Manuele.