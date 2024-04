La Lega presenta i suoi candidati in Sicilia. C’è anche Turano VIDEO

E’ ufficiale la candidatura di Mimmo Turano alle elezioni europee con la Lega. Alla presenza del commissario regionale del Carroccio, Claudio Durigon, è stata presentata la lista per il collegio Sicilia-Sardegna. A guidarla sarà l’europarlamentare uscente, Annalisa Tardino. Al suo fianco un altro deputato europeo uscente, Raffaele Stancanelli (ex FdI), il senatore messinese Nino Germanà e Francesca Reitano. Completano il quadro, per quanto riguarda le candidature siciliane, Ester Bonafede (in quota Udc) e l’alcamese Mimmo Turano, assessore regionale all’istruzione e alla formazione del governo Schifani.

Nei giorni scorsi Turano aveva presentato la propria candidature attraverso un video pubblicato sui social in cui l’ex presidente della Provincia spiega di voler rappresentare il territorio trapanese a Bruxelles e Strasburgo.