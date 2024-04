Giornata della Terra, all’Itet di Marsala si proietta “Food for profit”

Il 22 Aprile, in occasione della giornata mondiale della terra, le associazioni Animal Law Italia ed Eticologica in collaborazione con l’Istituto tecnico Economico e tecnologico “Giuseppe Garibaldi” di Marsala organizzano la proiezione gratuita del documentario Food for profit della giornalista d’inchiesta Giulia Innocenzi e Pablo D’Ambrosi.

Durante la giornata ci saranno due proiezioni, la prima, riservata agli studenti della scuola, sarà la mattina alle 9, la seconda, aperta alla cittadinanza, sarà alle 17.Introdurrà il dibattito la dirigente dell’ Istituto G.Garibaldi Loana Giacalone. Modereranno il dibattito Paola Sobbrio per Animal Law Italia e Simona Pecorella per Eticologica. Le proiezioni saranno presso l’ aula magna della sede dell’Istituto di via Fici 9.

Food for Profit, è il primo documentario che mostra il filo che lega l’industria della carne, le lobby ed il potere politico. Al centro ci sono i miliardi di euro che l’Europa destina gli allevamenti intensivi che maltrattano gli animali, inquinano l’ambiente e rappresentano un pericolo per future pandemie. In questo documentario investigativo con approccio cinematografico Giulia Innocenzi e Pablo D’Ambrosi guidano gli spettatori in un viaggio illuminante e scioccante in giro per l’Europa dove si confronteranno con allevatori, multinazionali e politici. Con loro una squadra di investigatori che ha lavorato sotto copertura negli allevamenti dei principali paesi europei svelando la realtà che si cela dietro le eccellenze della produzione di carne e formaggio.