Al Rivoli di Mazara due appuntamenti in programma con Enrico Guarneri e… ‘Stallio e Ollio’

Sarà un mese d’aprile all’insegna della comicità quello in programma al Teatro Rivoli, dove prosegue la rassegna Arte Musica Kultura. In scena il 12 aprile (ore 21) Enrico Guarneri con “Il bugiardo” di Carlo Goldoni, mentre venerdì 19 aprile sarà la volta di “Stallio e Ollio – Una commedia musicale senza cervello” con la regia di Claudio Insegno. “Adesso è tempo di risate – ci spiega il direttore artistico della rassegna Piero Indelicato –, con due bei lavori che non hanno bisogno di presentazioni. Credo che a Mazara non si siano mai visti lavori così importanti”. Grande attesa per questi due eventi, a partire da quello che andrà in scena venerdì, “Il bugiardo”, riscritto da Mario Scaletta appositamente per Guarneri: “Stiamo finendo col botto, questi sono due grandi lavori, senza nulla togliere a chi li ha preceduti. Il Bugiardo è un capolavoro di Goldoni, una commedia che Enrico Guarneri rende divertentissima grazie anche alla sua comicità innata”.

Poi sarà la volta di rivivere il mito di Stallio e Ollio, attraverso Claudio Insegno e Federico Perrotta in scena con Valentina Olla, Sabrina Pellegrino, Franco Mannella, Giacomo Rasetti, Federica De Riggi: “Stanlio e Ollio è qualcosa di meraviglioso. A chi ricorda i due personaggi, vederli lì sul palco sembrerà un deja vú perché Claudio Insegno e Federico Perrotta hanno una somiglianza impressionante con loro. Ripercorrono la vita di questi artisti meravigliosi, con tutte le loro debolezze, i loro matrimoni falliti. La cosa che emerge è soprattutto l’amicizia tra i due, anche nella vita privata. Loro sono stati amici per la pelle, si sono sempre difesi. Uno spettacolo musicale con degli attori straordinari”. Indelicato traccia anche un bilancio della rassegna di quest’anno: “È andata anche al di sopra delle nostre aspettative. Abbiamo avuto una buona campagna abbonamenti e una buona partecipazione di pubblico. Il pubblico è sempre poco, ma rispetto all’anno scorso siamo cresciuti. Abbiamo fatto bene e mi ritengo soddisfatto”.