Risparmio idrico, anche a Erice un’ordinanza per un uso razionale dell’acqua￼

In considerazione della severa crisi idrica, dovuta alle condizioni climatiche, che sta colpendo la Sicilia e molte altre regioni italiane, la sindaca di Erice Daniela Toscano, con ordinanza n.95/2024, ha disposto per tutti gli utenti del servizio idrico integrato, un uso estremamente accorto dell’acqua fornita dall’acquedotto pubblico. Nel dettaglio, bisognerà limitare il consumo dell’acqua ai soli usi domestici ed igienico sanitari, con divieto di utilizzo dell’acqua distribuita per:

tutti gli usi diversi da quello alimentare, domestico ed igienico;

irrigare ed innaffiare orti, giardini e prati;

lavaggio di cortili e piazzali;

lavaggio domestico di veicoli, con esclusione degli impianti di lavaggio autorizzati;

riempimento fontane ornamentali, vasche da giardino e piscine su aree private, con avvertenza che può essere conservata l’acqua presente nell’invaso opportunamente trattata;

riempimento di vasche d’accumulo non strettamente legate a fini produttivi.

L’effettuazione delle attività di cui sopra è consentito solo in presenza e a fronte dell’utilizzo di pozzo privato adibito all’esercizio delle stesse attività.

«Considerata la gravissima crisi in atto sull’intero territorio regionale e non solo, che pare destinata a peggiorare – commenta la sindaca Daniela Toscano –, bisogna sensibilizzare tutti ad un uso il più possibile razionale e corretto dell’acqua, adottando ogni accorgimento finalizzato al risparmio. È fondamentale la massima collaborazione con tutti i cittadini e gli attori coinvolti, seguendo anche alcuni semplici consigli come il periodico controllo del corretto funzionamento dei propri impianti idrici e del contatore dell’acqua, per verificare se ci siano perdite, l’installazione dei frangi getto nei rubinetti, l’utilizzo dell’acqua già usata per il lavaggio di frutta e verdura per innaffiare le piante, l’uso delle lavatrici e lavastoviglie solo a pieno carico, chiudere il rubinetto mentre ci si lava i denti. Faccio dunque appello all’impegno ed alla sensibilità di tutti».