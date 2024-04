Alla Granfondo di Camastra la marsalese Star Cycling non va oltre il 21° posto

Domenica 7 aprile si è svolta la Granfondo della Ceramica a Santo Stefano di Camastra, in provincia di Messina. La marsalese Zeen-Star Cycling Lab è partita in ultima griglia, ma, in pochi minuti, Agostino Visconti è riuscito a risalire il gruppo. Il capitano designato dalla Star Cycling ha perso contatto a circa 3 chilometri dalla conclusione della salita e ha chiuso 59° al traguardo del percorso MF, vinto da Cirrincione di GDS. Ottima la prova di Ninni Stella, 21° grazie alle sue doti da scalatore. Ha chiuso al 46° posto Giacomo Giglio nel percorso GF, gara vinta da Nicola Genovese a quasi 39 km/h di media. Hanno concluso la gara nelle retrovie Alessandro Giannone, Felice La Grutta e Pietro Russo, corridori che si sono spesi per la squadra. Domenica 14 aprile i pois prenderanno parte al Campionato regionale MF che si svolgerà in provincia di Catania, prova valida anche per la Coppa Sicilia.